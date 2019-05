Si è votato fino alle 23. Affluenza al 53 per cento. La Lega vola e il Pd sorpassa i 5Stelle. Queste le due indicazioni che arrivano dai vari istituti demoscopici subito dopo la chiusura delle urne, alle 23. Lo spoglio è appena iniziato , mentre quello delle amministrative comincerà domani alle 14.

Secondo gli exit poll Opinio per la Rai, la Lega è il primo partito con una percentuale tra il 27 e il 31 per cento. E il Pd – tra il 20,5 e il 24,5 per cento – ha sorpassato i 5 Stelle (18,5-22,5 per cento). Forza Italia all’8-12%, Fratelli d’Italia al 5-7%, Più Europa 2,5-4,5%, Europa Verde 1-3%, La Sinistra 1-3%, Partito Comunista 0,1-1,5%.

Secondo gli exit poll Sky, la Lega è tra il 27 e il 30 per cento; i 5Stelle tra il 20 e il 23. Il Pd tra il 21,5 e il 24,5. Forza Italia tra il 9 e l’11. Fratelli d’Italia tra il 5 e il 7.

In base ai primi intention poll di Tecné per Mediaset, la Lega è il primo partito con il 26/30%. Il Pd è al 20,5/24,5%, M5s 18,5/22,5%, Forza Italia 8/12%, Fdi 4/7%%. +Europa è tra 2,5/4,5%, stesso risultato per La Sinistra.