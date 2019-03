Europee e comunali, il 26 maggio sarà election day. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri. Il governo ha individuato formalmente l’ultima domenica di maggio la data per lo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo che spettano all’Italia. La proporrà al Presidente della Repubblica, che indirà con proprio decreto i comizi elettorali.

Nella stessa seduta del Cdm la comunicazione che sempre il 26 maggio si svolgeranno le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 9 giugno 2019. In Molise sono 59 le amministrazioni comunali chiamate alla rielezione del sindaco e dei Consigli, 37 in provincia di Campobasso e 22 in quella di Isernia.

I test più importanti nel capoluogo di regione Campobasso e a Termoli, entrambi con popolazione superiore ai 15mila abitanti e quindi con l’eventualità del ballottaggio se nessuno dei candidati superasse il 50% al primo turno.

Comuni al voto in provincia di Campobasso

Campomarino, Casacalenda, Castelmauro, Cercemaggiore, Ferrazzano, Montecilfone, Riccia, Ripalimosani, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Trivento e Tufara.

Comuni al voto in provincia di Isernia

Belmonte del Sannio, Carovilli, Cerro al Volturno, Filignano, Fornelli, Macchiagodena, Monteroduni, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Scapoli e Vastogirardi.