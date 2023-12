Forse un paio di anni fa, avremmo scommesso sul passaggio dell’ Eurodeputato Aldo Patriciello a Italia Viva di Renzi, in un partito moderato e comunque nuovo nel panorama politico nazionale. Ma i tempi cambiano e la politica è altrettanto dinamica e si muove di conseguenza. Non si conoscono le vere ragioni di un cambio di casacca da Forza Italia alla Lega ma quelle che sembravano indiscrezioni ,oggi sono certezze. La notizia dell’addio a Forza Italia da parte del big nazionale delle preferenze Azzurre, secondo solo a Berlusconi nel 2019 è più che certa. Alle ultime elezioni europee (2019) Patriciello è stato rieletto con 83.532 preferenze, dietro soltanto a Silvio Berlusconi, appunto. Un consenso frutto di un forte radicamento personale non solo nel suo Molise, ma anche in Campania e nelle altre regioni del Sud Italia. E già a breve la Lega potrebbe ufficializzare il passaggo dell’attuale europarlamentare Aldo Patriciello, eletto nel con Forza Italia ma, da tempo, non più in sintonia con il partito degli Azzurri. Esperienza chiusa, dunque, con Forza Italia e annuncio al Gruppo Lega-Id all’ interno dell’ Europarlamento. Del resto la campagna elettorale è in atto, visto che per le Europee si voterà il prossimo giugno. Ma sarà sicuramente anche un accordo che sposterà gli equilibri a livello delle Regioni dove si voterà nel 2024.

redazione