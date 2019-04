Domenica 26 maggio si vota per le amministrative e per le elezioni Europee. Quindici le forze politiche in campo per uno scranno al Parlamento Europeo. Quest’anno tra i candidati ci sono ben otto molisani pronti a darsi battaglia: Aldo Patriciello (Forza Italia), Caterina Cerroni (Partito Democratico), Stefania Gentile (Movimento 5 Stelle), Pierfrancesco Di Salvo (Casapound), Katia Di Lella e Giustino D’Uva (Forza Nuova), Sara Ferri (La Sinistra) e Marco Di Salvo (Popolo della famiglia).

LE LISTE E CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE SUD

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE

Alessandra Senatore, Michele Abbaticchio, Alfonsino Pisicchio, Francesco Gualtieri, Simona Russo, Nicola Di Palma, Daniela Aiuto, Raffaello Adesso, Serena Del Negro, Loredana Di Lorenzo, Rossella Fasulo, Arnaldo Gadola, Marco De Andreis, Silvja Manzi, Lucia Manciero, Luciano Monticelli, Eleonora Stomeo.

CASAPOUND – DESTRE UNITE

Simone Di Stefano, Emmanuela Florino, Luigi Catalano, Laura Cavaliero, Cira De Falco, Pierfrancesco Di Salvo, Vincenzo Iorio, Antonino Laveglia, Felice Lecciso, Claudia Pagliaricco, Lucia Picicci, Antonio Pocchia, Raffaella Tandoi. Giuseppina Tesoriero.

EUROPA VERDE

Eliana Baldo, Orlando Amodeo, Emanuela Trimarchi, Luigi Esposito, Loredana Fasano, Giuseppe Lacicerchia, Filomena Pollinzi, Giuseppe Barbaro, Emma Chiaia, Crocifisso Aloisi, Adriana Colacicco, Giuliana Farinaro, Vincenzo Giordano, Maurizio Pendenza, Francesco Quartarone, Anna Starace, Giuseppe Ventura, Valeria Votano.

FORZA ITALIA

Silvio Berlusconi, Barbara Matera, Lorenzo Cesa, Fulvio Martusciello, Alessandra Mussolini, Aldo Patriciello, Carmela Bellame, Fulvia Michela Caligiuri, Mariagrazia Chiusolo, Leonardo Ciccopiedi, Filomena D’Antini, Beatrice De Donato, Paola Di Salvatore, Antonio Ilardi, Giorgio Magliocca, Antonietta Pecchia, Giuseppe Pedà, Sergio Silvestris.

FORZA NUOVA

Roberto Fiore, Caterina Oronzo, Alessio Feniello, Katia Di Lella, Giustino D’Uva, Margherita Zumbo, Angelo Fazzari, Alessandra Leuzzi, Vincenzo Sacco, Gerardovitomaria Mazza, Domenico Carlucci, Giuseppe Prencipe, Rebecca Damiani, Michelina Tummolo, Roberta Diana, Salvatore Pacella, Teresa Cantone, Alessia Augello.

FRATELLI D’ITALIA

Giorgia Meloni, Rosario Achille Aversa, Domenico Nesci, Margherita D’Urbano, Raffaele Fitto, Isabella Gentile, Marcello Gemmato, Maria Rosaria Lagrotta, Maria Letizia, Stella Mele, Caio Giulio Cesare Mussolini, Mario Quaglieri, Carmela Rescigno, Salvatore Ronghi, Alessandra Siciliano, Antonio Tisci, Ugo Tozzi, Lucrezia Vinci.

LA SINISTRA

Eleonora Forenza, Ciro Amalfi, Violetta Arcuri, Pietro Bevilacqua, Michela Arricale, Fortunato Maria Cacciatore, Livia Dell’Anna, Nicola Capuano, Sara Ferri, Giovanni Fabbris, Paola Natalicchio, Alessandro Fucito, Ivana Palieri, Antonio Luongo, Patrizia Perrone, Marco Palladino, Francesca Pesce, Luigi Pandolfi.

LEGA

Matteo Salvini, Ilaria Antelmi, Daniela Calderano, Andrea Caroppo, Massimo Casanova, Giancarlo Cerrelli, Antonello D’Aolisio, Elisabetta De Blasis, Valentino Grant, Antonella Lella, Luigi Antonio Petroni, Francesca Porpiglia, Simona Sapignoli, Nadia Sgro, Vincenzo Sofo, Emma Staine, Aurelio Tommasetti, Lucia Vuolo.

MOVIMENTO 5 STELLE

Chira Maria Gemma, Piernicola Pedicini, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, Michela Rescigno, Gianluca Ranieri, Mario Furore, Mariano Peluso, Enrico Farina, Vito Avallone, Alberto Claudio De Giglio, Danilo Della Valle, Franca Pulpito, Lugi Napolitano, Antimina Di Matteo, Valeria Di Nino, Stefania Gentile.

PARTITO ANIMALISTA

Cristiano Ceriello, Annunziata Bruno, Alberto Montoro, Vincenzo Botta, Isabella Campana, Alberto Musacchio, Anna Tonia Ravicini, Luisantonia Zanin, Daniela Rinaldini.

PARTITO COMUNISTA

Marco Rizzo, Laura Bergamini, Alessandro Mustillo, Giovannina Bastone, Palmo Antonino Mosaico, Daniela Giannini, Aldo Bernardini, Elonora D’Antoni, Francesco Adamo, Ingrid Sattel, Domenico Aquino, Laura Biancini, Salvatore Catello, Silvia Stefani, Gennaro Nenna, Lucia Firmani, Roberto Pano, Mariangela Verardi.

PARTITO DEMOCRATICO

Franco Roberti, Giuseppina Picierno, Andrea Cozzolino, Elena Gentile, Giuseppe Ferrandino, Gerarta Ballo, Nicola Caputo, Caterina Cerroni, Nicola Brienza, Lucia Anita Nucera, Francesco Antonio Iacucci, Anna Marro, Massimo Paolucci, Leila Kechoud, Eduardo Maria Piccirilli, Anna Petrone, Ivan Stomeo, Mariella Verdoliva.

PARTITO PIRATA

Cristina Diana Bargu, Luigi Di Liberto, Rosaria Cuomo, Luca Cappelletti, Rosaria Tallarico, Flavio Del Soldato, Sara Bonanno, Luigi Gubello, Monica Amici, Michele Pinassi, Stefania Calcagno, Felice Zingarelli, Emmanuele Somma.

POPOLARI PER L’ITALIA

Mario Walter Mauro, Silvana Arbia, Elvio Covino, Franca Rosaria Esposito, Franco Aufiero, Annunziata Faraso, Giuseppe Morelli, Lucia Sbano, Giovanbattista Bondesan, Paola Cavalletto, Carmine Spiaggia, Cosimo Damiano Cartellino, Cosimo Limardo, Luca Mariotto, Cristina Spinelli, Anna Ciriani, Loredana Tomaciello.

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE

Luca Avagnina, Marianna Puzo, Maria Cristina De Pascalis, Mirco Fanizzi, Laura Terrana, Carlo Barbano, Apollonia Amati, Marco Di Salvo, Federica Lupi, Alfonso Gambardella, Vittoria Leone, Diego Amedeo Ciancetta, Giovanni Iannei, Katia Acquaviva, Eraldo Rizzuti.