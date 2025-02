di Redazione

Si è svolta l’Assemblea Regionale di Europa Verde – Verdi Federazione del Molise presso la Casa del Popolo di Campobasso avente come tema “Acqua, tra gestione sostenibile e questione sociale”. Sono stati affrontati nel dettaglio i vari aspetti della gestione del sistema idrico integrato del Molise ed approfondite le questioni di criticità che hanno determinato le continue interruzioni della fornitura idrica nei mesi scorsi in molte zone della Regione, concentrando la discussione sulle prospettive e i necessari interventi di adeguamento e di miglioramento del sistema idrico nel suo complesso. Sul tema sono previsti ulteriori incontri che coinvolgeranno anche gli altri partiti della coalizione progressista e le associazioni che da molti anni si battono per difendere la gestione pubblica dell’acqua e per monitorarne la qualità. Europa Verde terrà alta l’attenzione e lavorerà per ottenere una gestione più efficiente e sostenibile, invitando gli enti preposti a migliorare le azioni di monitoraggio e di controllo della qualità dell’acqua su tutto il territorio. L’Assemblea, molto partecipata, ha eletto all’unanimità Domenico Palazzo, professore termolese, a rappresentare il Molise al Consiglio Federale Nazionale di Europa Verde. Palazzo subentra a Leo Terzano che sta svolgendo con molto impegno e determinazione il ruolo di capogruppo in consiglio comunale a Campobasso. Il partito sta lavorando su tutto il territorio per coinvolgere i più giovani su tematiche di fondamentale importanza come la qualità della vita, lo sviluppo sostenibile, i trasporti e la tutela delle aree interne, alle prese con una vera e propria desertificazione demografica. Europa Verde – Molise aderisce alla mobilitazione del 22 febbraio contro il DDL sicurezza (DDL AC 1660-A recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, tutela del personale in servizio nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario”) che rivela nel suo complesso e nelle singole norme una matrice autoritaristica e, sostanzialmente, populista e profondamente illiberale che vìola i principi di ragionevolezza, di uguaglianza, di proporzionalità e di offensività. E’ un ulteriore bavaglio per chi vuole denunciare ingiustizie sociali, ambientali ed ecologiche!