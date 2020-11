Nella giornata di ieri personale della Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha eseguito, a Foggia, tre misure cautelari nei confronti di soggetti residenti in quella cittadina.

Ai tre indagati viene contestato il delitto di tentata estorsione. Secondo le indagini condotte dalla Squadra Mobile, coordinata da questa Procura, i predetti avrebbero intimato ad un giovane di Campobasso, gravitante nel mondo degli stupefacenti, di recarsi a Foggia e qui, creando una condizione di timore per la sua incolumità, lo hanno indotto a consegnare una somma di denaro frutto, peraltro, di un debito che altro spacciatore di Campobasso – arrestato nell’estate scorsa nel corso dell’operazione “Piazza Pulita” – aveva contralto con loro per l’acquisto di cocaina poi venduta e consumata nella citta di Campobasso.

Gli estorsori, avendo la vittima chiesto di dilazionare i pagamenti, lo avevano utilizzato per recuperare, da altri acquirenti di stupefacente campobassani, ulteriori somme di denaro vantate dai foggiani nei loro confronti. In virtù della gravità della condotta emersa, unitamente alla circostanza che uno degli indagati aveva precedenti per reati commessi con armi, veniva richiesta la custodia cautelare in carcere.

Il GIP disponeva l’obbligo di dimora per tutti gli indagati, contestualmente dichiarandosi territorialmente incompetente, indicando il Tribunale di Foggia quale giudice naturale. Appare evidente che, nonostante la continua azione di contrasto, il fenomeno degli stupefacenti continua a rimanere allarmante, coinvolgendo anche spregiudicati soggetti della criminalità foggiana, i quali hanno la presunzione di ritenere il territorio molisano quale terra di conquista e di profitto illecito.

Costoro oltre ad avvinghiare i tossicodipendenti locali nella morsa di una dipendenza continua li legano con debiti da cui non riescono ad affrancarsi così da poterli utilizzare e coinvolgerli in attività delittuose. L’attenzione è massima e la collaborazione delle famiglie e di tutta la società civile è necessaria per vincere questa battaglia.