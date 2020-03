Estetisti, parrucchieri e barbieri sono chiusi. Cosa non vi è chiaro? Il decreto del presidente del Consiglio dell’11 marzo sospende le attività relative ai servizi alla persona. Parliamo di categorie maggiormente a rischio data la vicinanza richiesta con il cliente per la realizzazione dei servizi proposti. Rivolgersi agli abusivi è un rischio enorme per l’intera cittadinanza.

Non rispettare le regole, per pura vanità o per semplice menefreghismo, è un atto grave e intollerabile. Gli operatori abusivi, dunque illegali, avvelenano il mercato e mettono in pericolo serio l’incolumità di tutti. Vi si chiede di fare un piccolo sacrifico per difendere anche la vostra salute per cui: “Non rivolgetevi agli abusivi”.

Abbiamo raccolto l’appello del presidente della categoria Benessere di Confartigianato Molise Nicoletta Di Clemente:

“Come presidente della categoria Benessere Confartigianato Molise vi chiedo che in questo momento così grave e delicato come quello che stiamo affrontando e che noi aziende artigiane stiamo pagando con la chiusura di tutti i nostri negozi: non vi servite degli abusivi perché non rispettano le norme igieniche e soprattutto perché vi portano a casa il virus. Sono indignata da professionista e più ancora da cittadina italiana poiché un decreto nazionale ha chiuso tutti i negozi in tutta Italia:ora più che mai gli abusivi sono pericolosi”.