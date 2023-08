di T.A.

FESTA DELLA MADONNA DEGLI ANGELI A VALLECUPA, FRAZIONE DI VENAFRO

Si è appena svolta a Vallecupa, frazione di Venafro, l’annuale festa religioso/civile in onore della Madonna degli Angeli, venerata nella piccola comunità collinare all’estremo ovest della regione. Tante le presenze popolari, comprese quelle amministrative. In molti hanno onorato le funzioni religiose e la stessa processione in onore della Vergine. A sera poi intrattenimento musicale in piazza con folta partecipazione e comune divertimento. Un tempo, ricordano ancora oggi gli anziani di Vallecupa, nella ricorrenza della festa si ballava scalzi -uomini e donne- la tipica “saltarella” direttamente in strada, divertendosi un mondo per ore intere. Venendo all’attualità, prosegue intanto l’estate venafrana con interessanti appuntamenti popolari pur in presenza di ristrettezze finanziarie dell’ente locale.