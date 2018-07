Controlli straordinari dei Carabinieri a Termoli e in Basso Molise. L’operazione rientra nel piano di sicurezza attivato nel periodo estivo. In azione anche reparti speciali provenienti da fuori regione e un elicottero atterrato in piazza del Papa. Verifiche e posti di blocco con decine di uomini e mezzi. I controlli continueranno anche nel fine settimana.