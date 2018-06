Prosegue la capillare attività della Questura di Campobasso nel contrasto alle diverse forme di criminalità diffusa sul territorio della provincia.

In particolare i poliziotti della Squadra Volanti nella settimana appena trascorsa hanno in diverse occasioni segnalato alla Prefettura due giovani per uso di sostanze stupefacenti. Il primo dei due, persona già con pregiudizi di polizia, veniva sorpreso durante un controllo in strada in possesso di diversi grammi di hashish celati nelle tasche dei pantaloni e rinvenuti dagli Agenti durante una perquisizione personale. Il secondo caso, invece ha riguardato un intervento effettuato dagli uomini in divisa che in piena notte sono intervenuti in soccorso di una madre che contattava il 113 in quanto preoccupata per il mancato rientro a casa del figlio minore.

Nell’occasione gli Agenti, acquisite le primissime notizie utili al rintraccio del minore, si mettevano alla ricerca dello stesso riuscendo nell’intento. Difatti, poco dopo, lo rinvenivano passeggiare da solo in strada e, pertanto, lo riaffidavano alla madre preoccupata. Durante quest’operazione, la “donna coraggio” confessava agli Agenti che il figlio da tempo faceva uso di sostanze stupefacenti e contestualmente consegnava agli stessi della sostanza di colore marrone asserendo di essere stanca e preoccupata per il futuro del figlio.

I Poliziotti, pertanto, si vedevano costretti a segnalare alla locale Prefettura il giovane, mentre la sostanza, poi sequestrata e analizzata nei locali della Polizia Scientifica, risultava essere di tipo hashish. In altra occasione una Volante della Questura, durante un posto di controllo nel centro cittadino, intimava l’ALT ad un motociclo il cui conducente non ottemperava all’invito rivoltogli, pertanto, gli Agenti dopo un breve inseguimento riuscivano a fermarlo per le relative contestazioni al Codice della Strada.

In quell’occasione il giovane fermato si scagliava verbalmente nei confronti degli operatori di Polizia che oltre alle verbalizzazioni delle infrazioni commesse procedevano a deferire il soggetto, già pregiudicato, all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce a Pubblico Ufficiale.

Altra denuncia alla Procura della Repubblica di Campobasso, sempre ad opera della squadra volanti è toccata ad un pregiudicato locale che, sorpreso con fare sospetto all’interno di un condominio, da un poliziotto libero dal servizio, ingaggiava con questi una breve colluttazione per guadagnarsi poi la fuga.

Poco dopo gli Agenti delle volanti, intervenuti tempestivamente, dopo aver raccolto le prime informazioni dalle persone presenti sul luogo, riuscivano ad individuare il soggetto responsabile, deferito pertanto alla competente Autorità Giudiziaria, per minacce e lesioni.

Gli uomini della Squadra Mobile, che nei giorni scorsi hanno incrementato l’attività di contrasto allo spaccio ed all’uso di sostanze stupefacenti, in due distinte occasioni hanno fermato, controllato e poi rinvenuto addosso ad un uomo ed una donna, già pregiudicati per reati inerenti gli stupefacenti, sostanza del tipo eroina; gli stessi, venivano segnalati amministrativamente alla locale Prefettura.

Sempre la Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un’ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari a carico di un noto pregiudicato locale in seguito all’emissione della stessa da parte del Tribunale di Campobasso nonché, altra esecuzione in carcere per un cumulo di pene nei confronti di T.G., pregiudicato locale classe “76” con un alto curriculum delinquenziale per reati di estorsione, furto, ricettazione e stupefacenti, dovendo esperire la pena residua di anni 4 e mesi 6.

IL Questore Mario Caggegi ha predisposto per la stagione estiva ormai alle porte un piano di controllo del territorio ben definito dove opereranno in simbiosi organi investigativi e Agenti preposti al controllo del territorio non solo nella provincia di Campobasso, che tende a svuotarsi con la dipartita dei vacanzieri, ma anche nel territorio della fascia costiera dove opereranno in ausilio al personale locale anche Reparti aggregati da altre regioni.