di T.A.

VENAFRO E FILIGNANO “PAZZI” PER IL BEL CANTO, LA LIRICA APPUNTO. APPUNTAMENTI ESTIVI NEI DUE CENTRI TRA OPERE LIRICHE ED ARIE DI OPERE, NONCHE’ CON GLI INTRAMONTABILI SUCCESSI PARTENOPEI ED INTERNAZIONALI.

Due Comuni molisani -Venafro e Filignano- accomunati dalla stessa passione : il bel canto lirico. In effetti tanto a Venafro che a Filignano l’estate che è appena iniziata sarà caratterizzata certamente anche da appuntamenti musicali di vario genere, ma la lirica avrà il suo posto di primo piano sentiti i programmi in cantiere. S’inizierà infatti il 30 giugno (h 19.00) all’Annunziata di Venafro con “UNA VOCE PER LA PACE”, quindi il 14 luglio (h 21.00) sul piazzale della Cattedrale sempre di Venafro col “V° CONCERTO ALLA VERGINE”, poi ancora sempre a Venafro appuntamenti il 21 e 23 luglio (h 21) con l’Opera al Laghetto ed esattamente con “LA VEDOVA ALLEGRA” e gran finale dal 10 al 14 agosto in Piazza Municipio a Filignano col “FESTIVAL MARIO LANZA”. I dettagli dei singoli appuntamenti : per UNA VOCE PER LA PACE all’Annunziata si esibiranno Il M° Palumbo, l’Organista M° Oliva, i cantanti lirici Cicerone, Inno e Frattaruolo e la vocalist Federici unitamente a musicisti locali ; al “V° CONCERTO ALLA VERGINE” sarà invece il turno del pianista Feola, degli interpreti lirici D’Antonino, Inno, Esposito e Battiniello nonché del fisarmonicista Prezioso ; per LA VEDOVA ALLEGRA al laghetto di Venafro sarà invece il turno del regista Piermaria Cecchini, del direttore M° Claudio Luongo, del Coro Stage Stema e dell’Orchestra Sinfonica del Molise, mentre per l’OMAGGIO A MARIO LANZA a Filignano sono attesi l’orchestra sinfonica dell’est europeo e cantanti lirici sia italiani che stranieri. Una stagione estiva nel Molise dell’ovest assai intensa quindi sotto il profilo artistico, col bel canto lirico atteso a svolgere un ruolo di primo piano, giusta la domanda e le attese popolari. Pubblicheremo, appena diramati, i programmi ufficiali e completi dei singoli appuntamenti innanzi citati coi nomi dei protagonisti.