di T.A.

L’estate è alle porte e sono all’orizzonte attività commerciali per coinvolgere le persone e promuovere lavoro ed economia. A Venafro sta infatti per entrare in funzione lo storico CHIOSCHETTO ALLE QUATTRO CANNELLE, dove gustare i saporitissimi e rossi cocomeri della terra del centro/meridione dell’Italia, proponendo altresì serate all’insegna della buona musica e dell’intrattenimento. Ecco il ricco cartellone estivo degli eventi al predetto CHIOSCHETTO : s’inizia il 7 luglio con LA DOMENICA DEL CHIOSCO, evento per le famiglie, il 12 MUSICA ITALIANA con Pietro Mascio e Fabrizio Celentano, il 19 MUSICA INTERNAZIONALE con Sally Cangiano Solo Project e il 28 CHIOSCOLANDIA, evento per le famiglie. Nel mese di agosto invece il 2 MUSICA INTERNAZIONALE con Angela Sofia, Fabrizio Celentano e Oreste Sbarra, l’11 LA DOMENICA AL CHIOSCO, altro evento per le famiglie, il 16 MILLION DOLLAR DUET, con Feliciano Ricci e Emilio Coulitte, il 25 CHIOSCOLANDIA, appuntamento per le famiglie, e gran chiusura il 30 con POP ROCK INGLESE con Luigi Pizzuti. Ed ogni volta, ovviamente, divertendosi e gustando i saporitissimi ed enormi cocomeri rinfrescati nell’acqua sorgiva venafrana.