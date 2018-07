“Ormai, a fine luglio, ma dell’estate campobassana nemmeno l’ombra”. Così il Consigliere comunale, Francesco Pilone, che ha presentato un’interrogazione per conoscere il perché sia stata predisposta lo scorso 16 luglio una delibera di stanziamento fondi, qualcosa come 8 mila euro, ma senza nessuna programmazione.

Vista, la Delibera di Giunta comunale – scrive il consigliere Pilone – con la quale, “camuffando” una pseudo programmazione di eventi estivi, si distribuiscono esclusivamente risorse finanziarie a seguito di richieste pervenute all’Amministrazione, senza quindi l’individuazione di un impianto progettuale coordinato basilare per un capoluogo di regione, appare grave per una città capoluogo di regione l’assenza di una programmazione culturale”.

Per il Consigliere, in fatti, la manifestazione non può essere la semplice e banale predisposizione di una serie di cartelloni preconfezionati per le varie occasioni “festaiole”. “Il rischio – sottolinea – è quello di assistere ad una serie di atteggiamenti, che vanno nella direzione di un’approssimazione tale da eludere un reale e preciso coordinamento necessario ad una, seppur modesta, progettualità politica”.

Tra l’altro, sostiene sempre pilone, l’argomento non è stato affrontato nemmeno in Commissione, anche perché la stessa è ormai da un mese che non viene convocata. Da qui l’interrogazione per conoscere il Programma previsto; gli obiettivi preventivati; e gli intendimenti della Giunta a riguardo.