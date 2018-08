Personale della Questura di Isernia ha sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza un 43enne campano, su disposizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE), con precedenti per associazione per delinquere di stampo mafioso e diversi reati tutti aggravati dall’art. 7 della L. 203/1991 (per i cd. fiancheggiatori delle organizzazioni criminali).

L’uomo, ritenuto personaggio di spicco della criminalità casertana e in particolare del gruppo camorristico facente capo a Francesco Schiavone detto Sandokan, sottoposto al Divieto di Dimora nella Provincia di Caserta, è domiciliato già da qualche anno in questo capoluogo dove è stato sottoposto, in passato, alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riconosciuta la pericolosità sociale del 43enne, ha disposto l’applicazione di tale misura di prevenzione, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni 2 e mesi 6, con numerose prescrizioni tra cui, in particolare, quella di rimanere in casa tra le ore 21.00 di ciascun giorno e le ore 07.00 di quello successivo.

Il Questore di Isernia, Roberto Pellicone, ha, inoltre, emesso un provvedimento di Avviso Orale a carico di un 34enne di questa provincia, con pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio e reati concernenti gli stupefacenti, ritenuto anch’egli pericoloso per la sicurezza pubblica.

Resta incessante il controllo della Polizia di Stato sui soggetti sottoposti a provvedimenti cautelari in questa Provincia al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.