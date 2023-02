Ci sarà anche l’esperta in manovre di primo soccorso a neonati e bambini al corso di disostruzione delle vie aeree in calendario prossimamente al consultorio familiare di Venafro. Promosso dall’Associazione Il Girasole l’appuntamento, aperto a mamme, nonne ed a quanti desiderano essere informati, prevede infatti la presenza della dott.ssa Daniela Padula, esperta informatica in manovre di primo soccorso. Per info e quant’altro, si veda il testo allegato diramato dallo stesso consultorio organizzatore dell’evento.