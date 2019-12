Nuovo maxi reclutamento nell’esercito italiano per il 2020. Il Ministero della difesa ha pubblicato il bando per il reclutamento nell’Esercito di 7.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1), ripartiti in quattro blocchi di incorporamento. Di seguito, le informazioni utili per partecipare al bando ed essere reclutati nell’esercito italiano.

Blocchi di incorporamento

Come anticipato, l’incorporamento dei 7.000 volontari avverrà tramite 4 blocchi, così ripartiti:

1° blocco: incorporazione prevista nel mese di giugno 2020 per 1750 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 novembre 2019 al 18 dicembre 2019 , per i nati dal 18 dicembre 1994 al 18 dicembre 2001.

per 1750 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 novembre 2019 al , per i nati dal 18 dicembre 1994 al 18 dicembre 2001. 2° blocco: incorporazione prevista nel mese di settembre 2020 per 1750 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 24 febbraio 2020 al 24 marzo 2020 , per i nati dal 24 marzo 1995 al 24 marzo 2002, estremi compresi.

2020 per 1750 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 24 febbraio 2020 al , per i nati dal 24 marzo 1995 al 24 marzo 2002, estremi compresi. 3° blocco: incorporazione prevista nel mese di dicembre 2020 per 1750 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 maggio 2020 al 17 giugno 2020 , per i nati dal 17 giugno 1995 al 17 giugno 2002, estremi compresi.

2020 per 1750 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 19 maggio 2020 al , per i nati dal 17 giugno 1995 al 17 giugno 2002, estremi compresi. 4° blocco: incorporazione prevista nel mese di marzo 2021 per 1750 posti. La domanda di partecipazione può essere presentata dal 2 settembre 2020 al 1° ottobre 2020, per i nati dal 1° ottobre 1995 al 1° ottobre 2002, estremi compresi.

Requisiti di ammissione

Ai candidati che intendono entrare in servizio come volontari dell’Esercito italiano è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: