Tempi medi di attesa ancora lunghi in alcune strutture dell’Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) per sottoporsi a esami clinici o visite specialistiche.

Nell’ultimo report dell’Asrem, relativo al monitoraggio effettuato il primo febbraio, emerge che per eseguire un’ecografia completa all’addome all’ospedale di Termoli occorrono 295 giorni; stesso tempo di attesa per un’ecografia al seno. Non va meglio a Campobasso dove al Poliambulatorio Asrem di via Petrella c’è bisogno di 320 giorni per sottoporsi a un test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro. Per questo esame, invece, tempi velocissimi al Poliambulatorio di Isernia, un solo giorno. Attese lunghe, 278 giorni, anche per una visita cardiologica al Poliambulatorio di Bojano.