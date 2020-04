La Guardia di Finanza di Termoli ha controllato, nella giornata di Pasqua, oltre 50 automobilisti in transito e sosta e ha elevato tre contravvenzioni da 533,33 euro a tre di loro trovati in giro senza valide giustificazioni. Il primo automobilista è stato beccato nella zona di Campomarino Lido in prossimità della Foce del Biferno, nei pressi della spiaggia. Gli altri due sono stati fermati nel territorio di Santa Croce di Magliano.