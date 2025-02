Sulla SS 17 ter. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri

una persona è morta questa mattina all’Aquila in un incidente, sembrerebbe autonomo, avvenuto sulla strada statale 17 ter, conosciuta come superstrada di Bazzano.

Un’auto è uscita dalla carreggiata, nel tratto che dal capoluogo conduce fuori città, e si è ribaltata su una collinetta laterale, non lasciando scampo al conducente.

Sul posto il personale del 118, i vigili del fuoco, il personale del soccorso stradale, per il recupero del mezzo, e i carabinieri.

L’incidente ha coinvolto solo una porzione limitata della carreggiata, la superstrada non è stata dunque chiusa ai veicoli.

Il traffico ha subito comunque rallentamenti. La Procura ha aperto un fascicolo e nelle prossime ore deciderà per l’autopsia e la perizia cinematica, volta ad analizzare lo stato del mezzo e le condizioni dell’asfalto.

redazione