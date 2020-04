L’incidente si è verificato nella mattinata di oggi, giovedì 2 aprile, lungo la strada che conduce a Montaquila. Un pensionato, di 73 anni, ha perso il controllo della sua auto che, finendo fuori strada, si è ribaltata. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. A provocare il sinistro, probabilmente, è stato un malore. Sul posto i Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 e Carabinieri di Montaquila per i rilievi del caso.