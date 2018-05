Verolanuova Paracycling è stato il primo banco di prova della Maniga Paracycling Team della stagione 2018.

Un momento di vero confronto per il sodalizio abruzzese-molisano presieduto da Luca Pizzi con le migliori team di paraciclismo a livello nazionale ed internazionale in vista di dare il meglio tra meno di tre settimane al campionato italiano di paraciclismo a cronometro a Francavilla al Mare.

Tra i risultati di spicco il doppio argento della campionessa italiana Lorena Ziccardi sia nellla prova in linea che in quella a cronometro. Quarto posto per Angelo Zanotti in tandem con l’ex professionista Daniele Ratto con una punta di sfortuna per via di un’uscita di catena.

Buone nel complesso le prove di Domenico Fantini, Alberto Del Ry e Alberto Catena per una Maniga Paracycling che ha fatto tesoro di questa esperienza in terra lombarda grazie agli sponsor Selmec, Banca Credito Cooperativo Sangro Teatino, Orthosan, Protek, Faicom, Giobbi.com, Farmacia Verna (San Vito Marina), Som e Steva maglificio sportivo.