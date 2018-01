Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, ha firmato il decreto di ripartizione anticipata dell’80% del Fondo statale per il trasporto pubblico da trasferire alle Regioni a statuto ordinario per la copertura della spesa corrente dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, per una somma di oltre 3,9 miliardi.

“Grazie a questa nuova impostazione, commenta l’Assessore Pierpaolo Nagni, si avrà un duplice beneficio: innanzitutto, appena il MEF firmerà il Decreto sarà erogato in favore della Regione non il 60, ma l’80% delle risorse destinate al TPL, pari a 28 milioni di euro, e ciò avverrà nel giro di pochi giorni a differenza del passato, in cui questa erogazione si produceva non prima di giugno.

Questo metodo, ha sottolineato Nagni, risolverà una storica criticità relativa ai tempi dei pagamenti a favore degli esercenti del TPL, avvenuta sempre con l’utilizzo di somme proprie della Regione e con i conseguenti disagi che tale anticipo comportava. Ovviamente, grazie a quest’acconto, ha concluso l’Assessore, più rapido e più cospicuo, tutto il settore trarrà beneficio e permetterà di rispondere al meglio anche alle esigenze dei cittadini rispetto al trasporto pubblico.”