di Tonino Atella

Nel frattempo assieme all’erba aumenta anche il dissenso dei residenti del popoloso quartiere.

Una domanda che probabilmente può diventare il … “tormentone estivo 2021” di Venafro. E’ la seguente … : a chi spetta tagliare l’erba alta tutt’intorno al rione di edilizia popolare di via Flacco, dove abitano un centinaio all’incirca di famiglie e quindi diverse centinaia di persone di ogni età che sono appunto circondate da erba alta e vegetazione cresciuta a josa senza che nessuno provveda a tagliare, mettere in ordine e restituire tranquillità, ordine e pulizia all’intero quartiere, rimuovendo il verde eccessivo nel quale tra l’altro possono nascondersi e vivere anche animali di tutte le specie, serpenti compresi ? In effetti trattasi di quesito sostanziale ed al momento irrisolto, dal che la possibilità tutt’altro che remota di diventare per l’appunto …

“il tormentone estivo 2021” della città! Non però sulle ali di una canzone, bensì sotto la spinta del diffuso dissenso popolare dato il persistente disservizio. Su siffatto verde cresciuto a dismisura attorno agli immobili condominiali, lungo i vialetti d’accesso alle abitazioni e nelle immediate vicinanze del rione, ecco il parere di quanti vivono in zona : “Qui non notiamo mai addetti comunali alle pulizie ed al taglio dell’erba-spiega Peppino, un residente di via Flacca- né macchinari per ripulire strade e spiazzi. Di conseguenza l’erba ed il verde crescono a dismisura, finendo per invadere e coprire ogni cosa. Non è affatto bella, credete, una situazione del genere ! Al punto tale che non di rado qualcuno tra noi residenti del rione, “armato” di … santa pazienza, si mette a tagliare e ramazzare in proprio dinanzi al condominio dove abita con la propria famiglia, pur di ripristinare pulizia, ordine, sicurezza e tranquillità. E’ così che si deve andare avanti ? Non credo proprio !”. Data la situazione effettivamente insostenibile, cosa proponete ?

“Che si pulisca, che si tagli l’erba, che si rimuova il verde eccessivo e che il quartiere torni finalmente accogliente, pulito, in ordine e tranquillo”, ribattono in tutta determinazione gli abitanti di via Flacco. A chi compete tutto questo, a vostro parere ? “Di certo non tocca a noi dirlo -aggiungono i residenti della zona- ma pensiamo che non si esca dal binomio Comune di Venafro-Iacp d’Isernia in materia di siffatte incombenze. A noi poco importa chi lo debba fare, mentre interessa tantissimo che venga fatto ed anche nel breve per garantire sicurezza, pulizia e tranquillità a tutti noi residenti di questo popoloso rione popolare della città”.