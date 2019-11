Il GAL Molise Rurale scarl, quale partner della Rete dei GAL dell’Appenino, ha aderito con delibera di CdA del 24 giugno u.s. all’aggregazione di GAL finalizzata all’accreditamento all’Albo degli enti di Servizio Civile Universale del progetto denominato “ERASMUS DELL’APPENINO”.

Con l’obiettivo di dare un’opportunità di crescita professionale e personale ai giovani tramite il volontariato retribuito su temi legati allo sviluppo locale, sono 22 gli enti aderenti all’iniziativa. Di questi, 20 Gruppi di Azione Locale – distribuiti fra Molise, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Sicilia – Legambiente Abruzzo e il Giardino della Flora Appenninica di Capracotta per un totale di 102 sedi disponibili, 2 per il GAL Molise Rurale scarl.

L’iter per l’inoltro della richiesta di accreditamento al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale si è concluso; un primo fondamentale passo di progettazione condivisa finalizzato ad accrescere il numero di giovani qualificati coinvolti attivamente in progetti legati alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale nonché ai settori dell’agricoltura in zona di montagna, dell’agricoltura sociale e della biodiversità realizzati in area LEADER.