di Redazione

Dopo il successo ottenuto con “Parthenope”, di Paolo Sorrentino, Peppe Lanzetta torna a teatro e inaugura REDEMPTION SONG, nuova Stagione del Teatro del Loto. Appuntamento al 4 gennaio alle ore 19.00.

Attore, autore, drammaturgo, romanziere, one man show, Lanzetta è un irregolare di talento, difficile da contenere in un’unica definizione. Cantore della Napoli più metropolitana e borderline, capace di calarsi, con Sorrentino, nei panni inquietanti di Tesorone, Arcivescovo di Napoli amante di tesori e schiene di donna, è soprattutto a teatro che il Lenny Bruce napoletano, come spesso viene definito, espone la sua anima più pura e il graffio trascinante della sua arte. In “Era l’America”, Lanzetta racconta il tradimento di una generazione di sognatori a fine corsa e di un’America che non c’è più, quella dei grandi scrittori, delle star di Hollywood e delle bands che animavano i prati di Woodstock e le vite dei giovani freaks. Incurante del politically correct e di una visione conciliante o conciliatoria della realtà, Peppe si fa artefice di un racconto crudo, diretto, provocatorio di una generazione, la sua, che ha ammainato ogni bandiera e tradito tutti i propositi di cambiamento. Lo stile adottato richiama Hemingway e Bukowski, ma il presente “amaro, triste, solitario y final” è narrato alla maniera di un Osvaldo Soriano più realista, con la visione di un incontro in paradiso tra Eduardo e Pino Daniele, alle prese con una granita di limone. E questo è anche un modo per poter ricordare sul palco del Loto quel suo compagno di scuola, nero a metà, di cui proprio sabato 4 gennaio ricorrono i dieci anni dalla scomparsa.