Equitazione. Nei Campionati centromeridionali di Atina, che si sono svolti in questo weekend, il Molise eccelle con un magnifico argento nello Young Rider. È stata Lia Zullo della scuderia del Sole a conquistare il secondo posto su Barolo in una splendida e gratificante giornata di sole. Per la gioia della sua istruttrice Sara Battista e di tutto il team isernino.



E sempre ad Isernia è andata la medaglia d’oro per l’avviamento pony classe B. Per il secondo anno consecutivo Flavio de Bellonia su Juweeltje porta orgoglioso a casa il trofeo.

Un fine settimana trascorso all’insegna dello sport e della natura, in cui la nostra piccola regione con le sue scuole di equitazione ha portato ancora una volta in gara il frutto dell’impegno e della passione che istruttori ed atleti mettono quotidianamente in questa attività.



Ecco gli altri premiati.

– Criterium junior:

Niccolò Miceli Palladino e Kenzo 4* classificato (Cassandra Equitazione Campobasso, istruttrice Angela Palladino)

– Campionato 1º grado open:

Sara Battista Zanzibar 5º classificati (Sc. Del Sole)

– Trofeo open 115:

Crystal del Riccio Ersina S 5º classificati (Sc. Del Sole)

-Cat. primi passi pony classe B:

Camilla Neri Tito 9º classificati (Sc. Del Sole).

Grande soddisfazione per i risultati ottenuti tutta la FISE Molise, che intanto si prepara al concorso di dressage che si terrà a breve, il 30 ottobre.