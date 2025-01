di Redazione

Incontro con l’atleta Andrea Iannetta dell’ASD Equestre Madonnella Campobasso in cui racconterà la sua straordinaria esperienza, che lo ha portato sul trono del mondo nella National Reining Horse Association nella categoria dei non professionisti. L’appuntamento è per sabato 1 febbraio alle ore 11,00 presso Hotel San Giorgio di Campobasso. Andrea Iannetta si è laureato Campione del Mondo con il cavallo Welleing Little Jack, impreziosendo la sua performance annuale, conquistando anche il terzo posto con il cavallo Hollywood Gun Bodo. Questa disciplina sportiva trova le sue fondamenta dalle esibizioni dei cowboy, i quali, orgogliosi dei propri cavalli, ben addestrati e pronti al lavoro nei campi, iniziarono a cimentarsi in competizioni che consistevano in una serie di manovre, tra cui sliding stop e giravolte (spin). Andrea Iannetta sarà premiato nel corso di una cerimonia, in programma dal 10 al 22 giugno 2025, negli USA, nello Stato dell’Oklahoma. La conferenza stampa è aperta anche agli appassionati di equitazione e di sport, sarà anche un momento per presentare questa disciplina sportiva al territorio molisano.