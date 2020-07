E’ uscito oggi, mercoledì 8 luglio, il nuovo singolo della cantante venafrana Barbara Federici feat Alex Di Muccio.

“Eppure senza di te” è una Rock ballad in italiano che parla d’amore, che mostra i difficili rapporti di oggi, in conflitto tra amore e passione, ma anche tra libertà ed indipendenza, per poi rendersi conto che solo il vero amore ci rende liberi e senza di esso non si può vivere!

Spiega l’autrice: “Nel brano racconto una storia d’amore difficile, ma se ci si affida ai sentimenti si possono vincere le incomprensioni e l’orgoglio che spesso ostacolano i rapporti.

Questo può accadere sia in un rapporto di coppia sia tra un genitore e un figlio, perché non possiamo fare a meno dell’amore, infatti anche se spesso ci sentiamo forti, liberi ed indipendenti, in fondo siamo tutti fragili ed abbiamo sempre e continuo bisogno di qualcuno che ci ami e qualcuno da amare“.