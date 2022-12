Così l’ ”ha visto” con la propria matita il commerciante venafrano Pasquale

Che passione il disegno ! E che divertimento, che piacere impagabile riprodurre con la sapiente matita personaggi del recente passato e scorci particolari del proprio paese. E’ quanto ha fatto, mostrando con soddisfazione le personali perfomance pittoriche ai clienti del proprio esercizio commerciale, il giovane Pasquale esercente nel centro venafrano. Il nostro, con appropriata matita in mano e praticando il personale hobby artistico -il disegno a matita appunto- “ha visto” disegnandolo in maniera appropriata e suggestiva l’indimenticabile Enzo Guarini -showman, musicista, cantante ed attore venafrano scomparso decenni addietro- suonare l’inseparabile chitarra e cantare in piazzetta Guarini, intitolata a suo nome per meriti artistici, giusto dinanzi alla storica e religiosamente rilevante Chiesa di Sant’Antuono, importante per aver ospitato nel 1911 l’allora 24enne giovane Frate Padre Pio, recatosi per settimane in tale luogo di culto per confessare in occasione della novena dell’Immacolata, intrattenendo altresì fanciulle e fanciulli della parrocchia con giochi e canzoncine mariane. Pasquale “ha immaginato e visto” Enzo Guarini seduto su una sedia in piazzetta, gambe accavallate, chitarra tra le mani e cantare accompagnandosi anche col fischio, secondo suo costume, uno dei propri motivi soliti, forse ”O’ Guarracino”, o anche “All’oscuro di tutto”, o “Kim l’affittacamere” o altri ancora. Quindi sullo sfondo della scena “vista” da Pasquale Sant’Antuono, la piazzetta, le abitazioni che vi affacciano e la stessa casa paterna dell’indimenticabile cantante/attore Enzo Guarini, in vita amico di tutti e tuttora simpaticamente nei ricordi di tanti, giovani compresi come il ritrattista Pasquale.