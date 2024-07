di T.A.

L’OMAGGIO A PUCCINI E NAPOLI DEL “V° CONCERTO ALLA VERGINE” HA ENTUSIASMATO VENAFRO. OGGI E DOMANI LA TRADIZIONALE FESTA POPOLARE DELLA MADONNA DEL CARMINE.

Serata fresca (finalmente!) sul piazzale della Cattedrale di Venafro, musicisti, cantanti lirici e presentatore di tutto pregio sul palco e pubblico entusiasta dell’offerta artistica, sentiti gli scroscianti e continui applausi. Così in sintesi il “V° CONCERTO ALLA VERGINE”, l’appuntamento serale dinanzi alla monumentale e storica Cattedrale cittadina quale anteprima dell’annuale Festa della Madonna del Camine, serata offerta da Comitato Festa e movimento “I Venafrani per Venafro” mercé il volontario finanziamento di anonimo devoto locale. In effetti il Concerto è stato un omaggio al compositore Giacomo Puccini nel centenario della morte ed alla città di Napoli, tant’è i due distinti tempi dell’evento : il primo imperniato su arie di opere liriche del compositore lucchese e il secondo dedicato alle più celebri canzoni partenopee. Mixando il tutto, ne è venuto fuori uno spettacolo artistico di tutto rilievo grazie alla maestria del pianista Carlo Feola ed alle interpretazioni canore del baritono Maurizio Esposito, direttore artistico dell’evento, dei soprani Federica D’Antonino e Martina Sannino e del tenore Davide Battiniello, nonché del fisarmonicista Leonardo Prezioso nell’intervallo dei due tempi, presentati dall’ottimo showman venafrano Gianni Di Chiaro. Serata positiva e ricca di applausi quindi, quale ottimo preludio alla storica e tradizionale FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE, venerata nella chiesa omonima alla periferia ovest della città. Nei due giorni festivi in calendario bande musicali, serate di musica leggera con l’attesa esibizione della MIRKO CASADEI BAND e fuochi pirotecnici conclusivi. Nel mezzo, riti religiosi e solenne processione serale del 16 luglio con la venerata statua della Madonna del Carmelo.