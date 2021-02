LE PROCEDURE CONCORSUALI

I bandi in arrivo seguiranno le nuove modalità per i concorsi pubblici introdotte sia in risposta all’emergenza epidemiologica da covid-19, quindi per garantire la sicurezza dei candidati e il rispetto delle norme di distanziamento sociale, che per semplificare le procedure concorsuali.

Pertanto c’è da aspettarsi che ciascun concorso sarà svolto in maniera decentralizzata, digitalizzata e più veloce.

DOTAZIONE ECONOMICA

Per portare a termine il piano assunzionale e per coprire le spese relative ai concorsi sono stanziati 778.073 euro per l’anno 2021 e 9.336.880 euro annui a decorrere dall’anno 2022.

BANDI E DOMANDE

I bandi relativi ai concorsi per le assunzioni Ministero dell’Interno saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, serie Concorsi ed Esami, e sul portale web ministeriale (Amministrazione trasparente > Bandi di concorso). Renderemo disponibile ciascun bando di concorso Ministero Interno non appena pubblicato.

Continuate a seguirci per restare informati, iscrivendovi alla nostra newsletter gratuita per ricevere tutti gli aggiornamenti.

https://www.lavoroeconcorsi.com/