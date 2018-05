La comunità si prepara con fede e devozione per condividere gioiosa momenti di partecipazione popolare e di riscoperta della propria esistenza cristiana rinnovando l’affidamento al santo protettore custodendo valori e insegnamenti preziosi di unità, dono e amore.

Sono numerosi gli appuntamenti che accompagnano il cammino di preparazione alla festa che si concentra dal 25 al 27 maggio 2018 e che avrà come culmine oggi, sabato 26 maggio (data che ricorda l’arrivo in città delle spoglie mortali di San Pardo, avvenuto il 26 maggio dell’anno 842), con il solenne pontificale in Cattedrale e la processione dei carri trainati dagli animali e vestiti a festa con migliaia di fiori di carta per le le vie del centro storico.

Di seguito si riporta il programma religioso degli eventi

Ogni sera (fino al 25 maggio) le preghiere della novena in Cattedrale, lunedì 21 maggio si è rinnovata la settima messa dei Carrieri, voluta dal parroco don Costantino di Pietrantonio con una significativa partecipazione di tutti coloro che allestiscono i carri dedicati a San Pardo con amore, devozione e senso di appartenenza a una comunità.

Mercoledì 23 maggio, alle 17.30, la settima staffetta della fede rivolta agli alunni delle classi terze delle scuole medie.

Giovedì 24 maggio alle 17, la benedizione degli animali alla Fonte di San Pardo; alle 19 la santa messa in Cattedrale, seguirà, in serata alle 20.30, la fiaccolata dei carrieri e il canto della Carrese dalla fonte di San Pardo alla Cattedrale.

Venerdì 25 maggio, dalle 17, la processione dei carri verso la chiesa di San Primiano con il rientro in serata in Cattedrale dove, alle 19 (dopo la partenza dei carri, sarà celebrata la messa).

Sabato 26 maggio ricorre la solennità di San Pardo. Il programma prevede alle 8 la celebrazione eucaristica per tutta la comunità dei larinesi in Cattedrale. Alle 10.30 solenne pontificale presieduto da S.E. mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana con la partecipazione di S.E. mons. Gianfranco De Luca, vescovo della Diocesi di Termoli-Larino e dei sacerdoti della città e della comunità diocesana. La messa sarà animata dal coro della Cattedrale “Don Luigi Marcangione”. A mezzogiorno la benedizione dei carri e la processione per le vie del centro storico. In serata, alle 19, messa in Cattedrale.

Domenica 27 maggio, dalle 10.30, processione dei carri verso la chiesa di San Primiano; nel pomeriggio, alle 16, ritorno dei carri e rientro dell’immagine sacra con la celebrazione eucaristica conclusiva.