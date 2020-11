Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, rende noto che il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, lo ha informato che oggi pomeriggio entrerà in funzione il punto prelievo per tamponi Covid, predisposto all’interno del parcheggio pubblico dell’ospedale “Veneziale”, con la sistemazione anche di un container di supporto.

«È una risposta concreta alle esigenze dei cittadini che devono effettuare i tamponi e che, in precedenza, dovevano recarsi altrove, costretti a lunghe attese e a disagi per gli spostamenti – ha dichiarato il sindaco d’Apollonio –. Su tale problema mi sono costantemente relazionato con Florenzano, sollecitando una soluzione.

Il direttore generale dell’Asrem ha inteso precisare che, inizialmente, saranno eseguiti i tamponi solo per le persone prenotate. In ogni caso, – ha concluso d’Apollonio – quella del punto prelievo è una iniziativa importante in questo momento di recrudescenza del fenomeno pandemico».

Il servizio sarà assicurato da un qualificato team di medici e infermieri, coadiuvato da altro personale. Nei prossimi giorni, si daranno notizie di aggiornamento sull’attività del punto prelievo per tamponi Covid dell’ospedale isernino.