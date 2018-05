L’Ente Parco, associazioni di promozione turistica e operanti sul territorio, aziende agricole, produttori di olio, operatori del soggiorno le cui attività gravitano nel centro storico e nel Parco Regionale dell’olivo di Venafro, incontreranno i due candidati a Sindaco di Venafro Nicandro Cotugno e Alfredo Ricci giovedì prossimo 24 maggio, alle ore 17.30 presso la Palazzina Liberty.

Si sottoporrà ai candidati sindaci e ai candidati Consiglieri, cui è esteso l’invito, un programma di interventi per la valorizzazione del centro storico e del Parco oltre ad iniziative per rendere pienamente visibile il notevole patrimonio culturale che offre questa città. L’incontro non vuole assolutamente essere un confronto elettorale, bensì un momento d’ascolto.

Il collante di questa azione è l’inserimento del Paesaggio del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro nel Registro nazionale dei Paesaggi rurali storici, che costituisce una straordinaria opportunità per la valorizzazione del territorio. Per questo fine, su proposta dell’Ente Parco, è stato creato dall’Associazione nazionale Città dell’Olio il coordinamento nazionale dei paesaggi dell’olivo iscritti.