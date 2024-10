La Procura della Repubblica di Isernia ha emesso un nuovo decreto di citazione a giudizio a carico di C.C. imputato del reato previsto e punito dagli artt. 81, 595 c.p. comma 1,2,3 per aver con più azioni offeso la reputazione di S.M., S.G. e M.F.

L’uomo dovrà comparire all’udienza predibattimentale dinanzi il Tribunale di Isernia il giorno 22 ottobre 2024 alle ore 09:30. Dunque, l’ennesimo procedimento penale a carico del Blogger Venafrano che in passato ha già riportato una dozzina di condanne definitive per diversi reati quali falsa testimonianza, minacce, truffa, e numerose condanne proprio per il reato di diffamazione. L’ultima condanna risale agli inizi del 2024 quando C.C. è stato condannato alla pena esemplare di anni 2 di reclusione oltre al pagamento dei danni e delle spese processuali, pena severa ma giustificata anche dalla recidiva in considerazione delle precedenti condanne emesse nei confronti del blogger per il medesimo reato.

Nonostante le numerose condanne già riportate ed i numerosi procedimenti penali pendenti tra i vari gradi di giudizio, l’attività criminale del C.C. non sembra cessare, ma incessante è anche l’azione della Procura della Repubblica di Isernia che continua a disporre rinvii a giudizio nei confronti del blogger venafrano.

La Giustizia non sembra voler concedere sconti al pluripregiudicato venafrano e mentre da un lato soppesa i reati e colpe con la bilancia, dall’altro lato infligge punizioni mediante la spada serrata in pugno.

