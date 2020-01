Ancora una volta dobbiamo registrare un’ennesimo incidente stradale avvenuto sulle strade molisane. Questa volta, il sinistro, si è verificato sulla SS 17 all’altezza del bivio di Castelpetroso. Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Una Fiat Punto, a seguito del violento impatto, si è ribaltata. I feriti sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118 intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri di Isernia, ai Vigili del Fuoco e al personale Anas.