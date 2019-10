Ancora un tragico incidente stradale sulle strade molisane. Nella mattinata di oggi, mercoledì 2 ottobre, sulla SS 158 del Volturno nella galleria Casa Lorenzo, tra Rocchetta al Volturno e Colli a Volturno, c’è stato un terribile schianto tra due auto. Coinvolti nel sinistro una Fiat Panda e una Fiat Uno: il bilancio è di un morto e tre feriti. Sul posto le ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La strada è stata chiusa al traffico per rimuovere i mezzi dalla galleria.