Non si arresta la scia di sangue che sta interessando le strade molisane negli tre mesi. A causa di un incidente verificatosi oggi, mercoledì 2 settembre, è stata temporaneamente chiusa al traffico la statale 12 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”, al chilometro 214 all’altezza di Campochiaro in provincia di Campobasso.

L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto un mezzo pesante, causando il decesso del conducente, un 42enne campano. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118, i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico viene deviato su viabilità locale.