Ancora un incidente mortale nei campi avvenuto a Baranello, in contrada Macchie. Un agricoltore di 84 anni, pensionato, Giulio Tomaro, è rimasto schiacciato sotto il trattore mentre lavorava nel suo podere.

Il mezzo agricolo si è ribaltato. La chiamata ai soccorsi intorno a mezzogiorno. Sul posto il 118 da Campobasso, i Vigili del Fuoco, per le operazioni di di spostamento del mezzo e recupero del corpo e i Carabinieri della locale stazione, per le indagini. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Inutile la corsa in ospedale.