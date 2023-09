La soddisfazione del tecnico Maniscalco: «Avuto diverse risposte alle sollecitazioni, muro ben presente e cresciuta intensa tra i palleggiatori ed i laterali»

TYA MARIGLIANO 0

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 3

(21/25, 15/25, 22/25)

[SET SUPPLEMENTARE: 29/27 Marigliano]

Due su due. Dopo il successo di venerdì scorso al Montini, gli EnergyTime Spike Devils Campobasso centrano l’exploit con il Marigliano anche in casa dei campani e proseguono nel loro percorso senza macchia nell’avvicinamento a quella che sarà la terza stagione consecutiva nella serie B maschile di pallavolo.

Dopo un primo parziale vinto allo sprint, prendendo anche le misure del campo, i campobassani dominano letteralmente secondo e terzo set ed in quello supplementare – con le ulteriori rotazioni – cedono, ma solo ai vantaggi.

«Sono arrivate per noi delle buone indicazioni – il commento ex post del tecnico Mariano Maniscalco – perché ci sono stati dei miglioramenti in quegli aspetti che, lunedì, avevamo sottolineato ai ragazzi. Al di là del risultato, ripeto, ho avuto delle risposte, in particolare a muro ci siamo ben distinti pur non avendo la stessa qualità al servizio del primo match, complice un campo anche più ristretto».

Il tutto, peraltro, con Minuti – lo specialista del team – tenuto ancora a riposo (morderà il freno ai box per tutto il resto della settimana a livello precauzionale): «Gli altri due centrali sono utilizzati maggiormente, ma il livello di impiego è comunque in linea ed anche gli altri stanno portando avanti i giusti carichi, in virtù di rotazioni meditate».

«In particolare – prosegue Maniscalco – stiamo migliorando l’intesa tra registi e laterali. Ovviamente, ci sono da affinare e registrare ancora alcuni meccanismi, ma siamo pienamente in linea con le cose da fare».

Per i campobassani – ora – ci sarà un periodo molto intenso: il 23 al Montini ci sarà il test con la neopromossa in B Afragola, poi mercoledì 27 si andrà a sfidare il Napoli di A3 del laterale Canzanella ed il 30, infine, altro incrocio di spessore sul campo del Gioia del Colle a completare la serie di cinque amichevoli che porteranno al confronto dell’8 con la Fenice Roma, momento d’apertura – per i rossoblù – del percorso nel girone G di serie B.

