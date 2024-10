di Redazione

Avanti nel primo parziale, i campobassani si arenano nella P1. Il commento a fine gara del tecnico Maniscalco: «Situazioni buone ed altre da migliorare verso sabato»

RINASCITA LAGONEGRO 3

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 1

(25/19, 25/21, 20/25, 25/15)

LAGONEGRO: Bonacchi 4, Panciocco 17, Pegoraro 12, Cantagalli 17, Aremante 14, Tognoni 9, Fortunato (L); Franza, Vindice, Ricco, Fioretti, Simone (L2). Ne: Focosi e Parrini. All.: Lorizio.

CAMPOBASSO: Orazi 1, Zanettin 16, Margutti 16, Fabi 3, Piazza 2, Urbanowicz 11, Calitri (L); Del Fra 1, Rescignano, Diaferia 1, Diana 2. Ne: D’Amico e Tuccelli (L2). All.: Maniscalco.

ARBITRI: Pasciari e Morgillo (Napoli).

NOTE: durata set: 31’, 36’, 30’ e 29’. Lagonegro: battute vincenti 5, battute sbagliate 15, muri 15. Campobasso: bv 6, bs 15, m 4.

Esordio con sconfitta nel Girone Blu della Serie A3 Credem Banca per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso che, sovrastati dal muro dei lucani del Lagonegro (ben quindici) e dalle due principali bocche da fuoco dei lucani (lo schiacciatore Panciocco e l’opposto figlio d’arte Cantagalli, entrambi autori di 17 punti) finiscono col cedere per 3-1 una gara in cui erano anche partiti meglio salvo farsi rimontare e poi sorpassare pienamente dai lucani nel primo set, andare di resilienza nel secondo, risalire la china nel terzo, ma finire letteralmente soppiantati nel quarto parziale. «Purtroppo per noi è un esordio senza punti e questo ci dispiace – l’analisi a fine partita del tecnico Mariano Maniscalco – sapevamo di andare a giocare su di un campo difficile contro una squadra importante. Il grande rammarico è quello del quarto set in cui abbiamo lasciato campo libero ai nostri avversari. In particolare, il vantaggio sprecato nel primo parziale è stato frutto di due o tre indecisioni sulla nostra P1 che ci hanno portato a mettere in discussione un set che si stava incanalando dalla nostra parte. Per tre set abbiamo fatto bene, giocando alla pari. Ci sono buone situazioni ed altre da migliorare, soprattutto in vista della nostra prima interna di sabato contro Lecce, gara importante in ottica salvezza».