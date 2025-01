di Redazione

Le direttive del tecnico rossoblù Bua: «Cercare di tenere alti gli standard su tutti i fondamentali senza farci prendere minimamente dalla tensione».

Torna nello scenario amico del PalaVazzieri il team degli EnergyTime Spike Devils Campobasso. Per i rossoblù – nella circostanza – ci sarà un’altra big del Girone Blu della serie A3 Credem Banca: ossia il Joya Volley di Gioia del Colle, team secondo della classe a quota 29 punti, sei lunghezze in meno della capolista Sorrento. I pugliesi del tecnico Passaro stanno dando vita ad un girone di ritorno sinora senza macchie con undici punti in quattro gare, come spiega alla vigilia il trainer dei rossoblù Giuseppe Bua. «Troviamo una squadra in un momento felice a fronte di un gruppo, il nostro, che si è un po’ complicato la vita in virtù di un andamento non costante in campionato (dopo il successo su Castellana Grotte, infatti, è arrivato lo stop a Reggio Calabria, ndr). Ora avremo una squadra con un organico costruito per fare il salto di categoria». Dalla loro, i campobassani sono reduci «da una settimana di grande lavoro in cui abbiamo cercato di sistemare quegli aspetti che non hanno girato nel verso giusto al PalaCalafiore come il cambio palla, peraltro condizionato dalla battuta dei reggini, a fronte di una fase di muro-difesa dove è emersa notevole concretezza». Tornando sui pugliesi antagonisti, lo stesso Bua, forte dell’opera di scouting portata avanti in settimana, aggiunge: «Sono una squadra fisicamente molto strutturata con giocatori con esperienza in A2 e due terminali d’attacco quali lo schiacciatore Milan e l’opposto lituano Vaskelis in grado di farsi sentire. Anche al centro Cester (elemento con esperienza anche in Champions League e Mondiale per Club con la Lube Civitanova, oltre che con un curriculum azzurro, ndr) e Persoglia sanno come farsi sentire. Dalla nostra, però, senza più nulla da perdere e col pensiero che deve proiettarsi necessariamente sul percorso playout, potremo giocare cercando di farci sentire con forza in ogni fondamentale senza farci prendere dalla tensione». Nello specifico sarà determinante «tenere più alto possibile il nostro livello di pallavolo con un buon cambio palla, puntando a fare più punti possibile ed avendo atteggiamento e motivazioni di rilievo». In quello che sarà il terzo sabato del mese di gennaio con primo servizio alle ore 18 il match sarà diretto dal capitolino Luca Pescatori e dal senese Giulio Bolici con il foggiano Andrea Tavano al video check. Il match andrà in onda in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Volley all’url https://www.youtube.com/watch?v=GylDUMyL5kI