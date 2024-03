di Redazione

Il diciottesimo turno del girone G della serie B di pallavolo maschile presenta anche Pomigliano-Genzano. Il trainer Mariano Maniscalco: «Come fosse una gara playoff». Un esame particolarmente intricato in un turno – il diciottesimo nel girone G della serie B di pallavolo maschile – con un altro incrocio di non poco conto come quello tra Pomigliano e Genzano in programma.

Al di là di quanto succederà in Campania, gli EnergyTime Spike Devils Campobasso puntano al diciassettesimo successo (in altrettante gare di campionato disputate) sul campo della terza della classe Roma 7. «È un esame di non poco conto – riconosce alla vigilia il trainer dei rossoblù Mariano Maniscalco – una di quelle gare di cartello, al di là della sfida con Genzano, segnate in rosso sul calendario del girone di ritorno. Al di là di quello che potrà succedere a Pomigliano, il nostro intento sarà quello di centrare il successo e sperare di poter incrementare, al termine di questo turno, il margine su Genzano». A dare ulteriore manforte alle convinzioni del tecnico, una situazione fisica che – momento dopo momento – pare volgere al sereno. Mercoledì è rientrato in gruppo il centrale Mattia Minuti, ieri è stata la volta del libero Marco Santucci. Al momento punti interrogativi sono, invece, quelli legati alle situazioni dei laterali Pacelli e Mottola con l’auspicio di poter contare almeno sul primo nell’Urbe. «I capitolini – aggiunge Maniscalco – sono formazione di grande tradizione, capace di dar vita sempre a campionati di rilievo e, non a caso, sono la terza forza di questo girone. Sarà una gara resa ancor più difficile dal fatto di giocare in una palestra piccola, bassa e con una illuminazione non delle migliori, ma sarà al tempo stesso un match in cui dovremo tirare fuori tutto quello che abbiamo, da affrontare come se fossimo già di fronte ad uno scontro playoff. Del resto, il loro sarà uno degli ultimi ostacoli veri rimasti perché, al di fuori del big match a Genzano, abbiamo già affrontato Lazio e Pomigliano e, dopo questo match, ci sarà unicamente la Virtus Roma contro cui ci disimpegneremo comunque in esterna. Sono squadre di qualità contro cui sarà determinante avere un atteggiamento concreto per continuare al meglio nel nostro percorso». Con primo servizio fissato per le ore 19 del secondo sabato di marzo la gara dei diavoletti sul campo dei capitolini sarà diretta da un tandem di fischietti tutto in rosa come quello formato dalla padovana Chiara Maran e dalla maceratese Chiara Mochi.