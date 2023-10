Recuperati anche il centrale Mattia Minuti ed il palleggiatore Antonio Del Fra. Il tecnico rossoblù Maniscalco: «Far bene le situazioni allenate nel precampionato

La prima stagionale dopo un intenso percorso precampionato. Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso iniziano ufficialmente la stagione domani pomeriggio, ospitando – sul rettangolo amico dell’impianto del ‘Montini’ – la Fenice Roma in quella che, al pari di Pozzuoli-Roma 7, sarà l’ultimo match della giornata d’apertura (primo servizio previsto per le ore 19 con direttori di gara il foggiano Andrea Tavano e la barese Raffaella Ayroldi).

Di fronte, i ‘diavoletti’ del capoluogo di regione troveranno un’antagonista – quella affidata alle cure di Massimo Giordani – che ha in organico diversi millennials molti, tra l’altro, particolarmente promettenti.

«È pur sempre la prima partita ed è pur sempre il momento in cui ci si presenta ufficialmente al pubblico amico che, col tempo, ha assunto dimensioni sempre più importanti – riconosce alla vigilia il trainer dei rossoblù Mariano Maniscalco – e, quindi, un po’ di emozione c’è sempre. Da parte nostra, ci teniamo a presentarci bene e quindi a centrare il risultato pieno».

Da un punto di vista fisico, le problematiche fisiche occorre a Minuti e Del Fra hanno visto il centrale – già rientrato nel triangolare di Gioia del Colle – lavorare a pieno i ritmo con i compagni. Qualche noia in più per il regista vastese che, comunque, ha stretto i denti e lavorato col resto del gruppo. Per il resto, invece, l’organico è in buone condizioni.

«Troviamo di fronte – prosegue Maniscalco – una squadra giovane che, come tutti i team di questo tipo, vive sull’entusiasmo, aspetto che ti porta a picchi di prestazione non lineari nel corso della stessa contesa. Sono team che hanno bisogno dei loro tempi fisiologici per crescere, ma contro cui occorre comunque tenere massima l’attenzione».

In tal senso, da un punto di vista tattico, per il tecnico dei campobassani la priorità sarà quella «di far bene quelle situazioni su cui abbiamo lavorato sinora. Abbiamo le qualità per trovare i riferimenti efficaci del nostro gioco e, partita dopo partita, in quello che comunque è un contesto rinnovato, dobbiamo riuscire a trovare gli spunti giusti».

«Del resto – aggiunge – il poterci esibire di fronte ai nostri tifosi ci trasmette grinta e tante belle sensazioni e questo ci dà l’opportunità di essere ancor più determinati».

Pensando, tra l’altro, esclusivamente a questo match con la Fenice senza proiettarsi, a medio termine, sulla trasferta di Roma in casa della Lazio o sul successivo match interno col Pomigliano.

«Una gara alla volta – chiosa Maniscalco – non è solo un modo di dire, ma una volontà ben precisa di azione».

Un appuntamento, per tutti (sostenitori, appassionati ed addetti ai lavori), è però già ben segnato in agenda: alle ore 19 dell’8 ottobre la pallavolo di spessore è pronta ad animare il rettangolo di gioco del Montini e a regalare emozioni con le giocate degli EnergyTime Spike Devils Campobasso.

redazione