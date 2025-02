di Redazione

Ricezione e muro finiscono per latitare. Il disappunto al termine del tecnico Bua: c’è davvero poco da dire, non è possibile avere un approccio del genere».

AVIMECC VOLLEY MODICA 3

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 0

(25/13, 25/22, 25/16)

MODICA: Chillemi 13, Matani 4, Padura Diaz 21, Barretta 13, Buzzi 8, Putini, Nastasi (L); Capelli, Cipolloni Save, Tomasi. Ne: Raso, Italia, Bartoli e Pappalardo (L2). All.: Di Stefano.

CAMPOBASSO: Margutti 5, Orazi 4, Morelli 15, Gatto 5, Fabi 2, De Jong 2, Calitri (L); Rescignano, Del Fra, Diaferia, Diana. All.: Bua.

ARBITRI: Lambertini (Parma) ed Ancona (Bologna).

NOTE: osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Simonetta Avalle. Durata set: 23’, 30’ e 24’. Modica: battute vincenti 3, battute sbagliate 11, muri 11. Campobasso: bv 2, bs 11, m 4.

Il ritorno dopo la sosta per il secondo (ed ultimo) turno di riposo non regala grandi sorrisi agli EnergyTime Spike Devils Campobasso. I rossoblù, infatti, cedono per 3-0 in poco più di un’ora in Sicilia a Modica nel novero di una contesa in cui, sul fronte molisano, i fondamentali della ricezione e del muro finiscono per essere meno performanti del solito. Eppure, l’avvio è all’insegna dell’equilibrio sino a quota sette. Poi un primo break di 3-0 (10-7) costringe il tecnico dei rossoblù a chiamare time-out. Il margine lievita a sei lunghezze (14-8), poi assume connotati di doppia cifra (19-9) con i molisani che, così, finiscono per consegnarsi ai propri avversari. Il secondo parziale, così come il primo set, parte all’insegna dell’equilibrio in avvio. Poi qualche problema in ricezione che si sostanzia in ace per i padroni di casa – saranno undici al termine – consente ai siciliani di prendere tre, quattro ed anche cinque lunghezze di margine (23-18). I campobassani reagiscono e si portano sul 24-22, costringendo il tecnico di casa Di Stefano a chiamare il time-out, ma un errore al servizio di un inossidabile Morelli (sarà il migliore tra i campobassani con 15 punti all’attivo, unico ad andare in doppia cifra) dà il ‘la’ al successo degli iblei nel parziale (25-22). Nel terzo set, Modica prende margine sin dall’avvio. Bua prova ad operare anche un cambio in regia con Del Fra che prende il posto di De Jong. Ma il divario aumenta col passare degli scambi arriva al +8 del 22-14 e sul 24-15 con la ricezione saltata nuovamente, al secondo match point il Modica chiude definitivamente la contesa. «C’è ben poco da dire – il commento di un particolarmente amareggiato trainer dei campobassani Giuseppe Bua – perché abbiamo dato vita ad una prestazione per nulla soddisfacente. L’approccio è assolutamente da rivedere anche perché, pur nella consapevolezza di essere su di un campo difficile che ben conosco per le mie tre stagioni vissute qui, abbiamo offerto loro pochissima resistenza. Ci sono delle situazioni ancora da registrare per inserire al meglio anche il nostro ultimo innesto De Jong. Ma, al di là di tutto, ricezione e muro stavolta non sono stati all’altezza. Sono deluso ed anche inalberato, ma mi prendo le responsabilità di questa non partita. Ora occorre rimettersi sotto perché questa poteva essere una gara per risucchiare un’altra avversaria sul fronte playout e così non è stato. Ora ci attende la capoclassifica Sorrento e contro di loro dovremo cercare di far venire fuori il nostro orgoglio». Sabato – al PalaVazzieri – dovrà emergere tutta la determinazione dei campobassani per una sfida da giocare al massimo nell’incrocio tra l’altro con un corregionale come il centrale agnonese dei campani Stefano Patriarca.