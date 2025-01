di Redazione

Nella sfida coi pugliesi, partita da ex per l’ultimo innesto Morelli. Le sensazioni del tecnico Bua: «Partire dagli aspetti positivi di Tricase, avendo maggiore lucidità».

La prima ufficiale del nuovo anno solare 2025, la terza gara del girone di ritorno, un altro bivio di rilievo in chiave salvezza, ma soprattutto un match nello scenario amico del PalaVazzieri. Per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso è già tempo di andare oltre le due ultime battute d’arresto in successione e proiettarsi sull’incrocio contro il Castellana Grotte decimo della classe con il doppio dei punti dei rossoblù (dieci contro cinque) anche se col medesimo numero di vittorie – due – in virtù dei ben quattro tie-break raggiunti. «La squadra – spiega alla vigilia il tecnico Giuseppe Bua – ha grande spirito e voglia di affrontare al meglio questo match anche per andare a centrare il terzo successo stagionale e muovere così la nostra classifica, cercando di dare il massimo ed andare oltre eventuali errori che potrebbero palesarsi durante la contesa». La settimana – sul fronte rossoblù – è stata utile anche per inserire ulteriormente il laterale Michele Morelli, peraltro ex di giornata. «Sta rispondendo davvero bene alle sollecitazioni – prosegue il tecnico – e, anche se si vede che gli manca un po’ il campo e necessita del tempo per ritrovare le giuste sensazioni, ma sta già dimostrando di poter incidere in maniera importante sul percorso di questa squadra, potendo dare presenza, come Gatto, su entrambi i lati della rete e, in considerazione dell’efficienza di Diaferia quale opposto, potranno senz’altro essere le nostre armi in più per la restante parte di stagione». Proiettandosi sull’altro fronte, Bua riconosce come i castellanesi siano «una squadra che lotta in ogni partita e che, in quest’ultima fase, ha dovuto fare i conti con le noie fisiche dello schiacciatore argentino Zornetta. Tuttavia, hanno dalla loro un ottimo organico con tanti giovani interessanti e saranno un’antagonista intricata. Hanno dimostrato di lottare sino in fondo in ogni circostanza, anche perché in nove delle gare senza successo, hanno raggiunto ben quattro tie-break e questo è il segnale di provare ad ottenere qualcosa di utile, come può essere un punto, aspetto di non poco conto nella lotta salvezza a fronte degli altri competitor». In tal senso, per il trainer rossoblù, contro i pugliesi «occorrerà di base fare la partita vista a Tricase, cercando però di partire bene e con lucidità e non farci prendere dalle negatività delle insicurezze, sperando anche con l’organico a disposizione di sistemare le situazioni e sopperire a qualche alto e basso». Con primo servizio alle ore 18 del primo sabato del 2025 la gara sarà diretta dalla bolognese Virginia Tundo e dal perugino Fabrizio Giulietti con al video check il napoletano Pellegrino Cece. Diretta streaming del match, così come di tutte le altre gare di giornata e di categoria, sulla pagina YouTube della Lega Volley all’url: https://www.youtube.com/watch?v=PiInr5MaGrs.