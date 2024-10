Appuntamento con la città a nove giorni dall’esordio in campionato in casa del Lagonegro. Il giorno successivo ultimo test sul campo del Sabaudia

Campobasso, 3 ottobre 2024

È una settimana intensa e frenetica quella che stanno vivendo in casa rossoblù i giocatori della EnergyTime Spike Devils Campobasso. Con la squadra impegnata in una serie di visite di cortesia presso i maggiori partner del team, in città cresce la febbre in vista della nuova stagione, come testimoniato anche dai dati – ampiamente positivi – della campagna abbonamenti.

Dopo aver tanto lavorato al PalaIpia, il gruppo rossoblù ha iniziato anche a prendere contatto col PalaVazzieri, sede di quelli che saranno i confronti interni in regular season.

Per tutto il gruppo squadra, per lo staff tecnico, per i vertici dirigenziali e per responsabili e allenatori del vivaio, però, domani pomeriggio dalle ore 18.30 ci sarà un appuntamento imprescindibile, ossia quello dell’abbraccio coi tifosi, con la città, con i propri partner e con le autorità politiche e sportive del territorio.

Presso l’aula magna del convitto ‘Mario Pagano’ ci sarà l’appuntamento con la presentazione ufficiale del club. Condotta da Luigi Di Lallo, la serata promette grandi emozioni e sorprese, oltre che tanta multimedialità.

Un momento di happening per dare, peraltro, ancora più mordente al gruppo, che poi sabato sarà impegnato nell’ultimo test amichevole precampionato a Sabaudia, remake dell’allenamento congiunto disputato sabato scorso al PalaIpia ed occasione per verificare, da parte del tecnico Mariano Maniscalco, i progressi del gruppo nel nuovo ‘faccia a faccia’ con un team affidato al trainer di Fiano Romano (ed ex Fenice Isernia) Nello Mosca.

redazione