di Ufficio stampa Spike Devils Campobasso

EnergyTime Spike Devils, anche Rescignano resta in rossoblù per dar vita ad un reparto di schiacciatori di prima fascia

Alla terza stagione consecutiva con il club campobassano il laterale campano è animato da grande determinazione: «Ho entusiasmo e sento intorno fiducia»

Con il libero (e capitano) Marco Santucci ed il centrale Michele Sulmona, nonché con il trainer Mariano Maniscalco rappresenta la linea di continuità dell’avventura degli Spike Devils in serie B, di fatto costituendone la spina dorsale.

Lo schiacciatore campano Gianmarco Rescignano è pronto all’esperienza 3.0 con i colori rossoblù degli EnergyTime Campobasso e, di fatto, il suo entusiasmo è quello di tipico di chi è di fronte ad una nuova avventura.

«È la mia terza stagione col team, ma senz’altro in me c’è grande entusiasmo, figlio della grande fiducia nei miei confronti del club, del tecnico e dei compagni di squadra».

Rescignano si troverà in un gruppo, quello G, dove – accanto alle squadre laziali già affrontate nella scorsa stagione – ritroverà i team suoi corregionali (quattro sestetti campani dell’area partenopea).

«Senz’altro saranno tutte avversarie da affrontare al massimo. Conosco bene le campane per le mie esperienze pregresse e saranno avversarie toste con ambienti dove la passione si farà sentire. I team laziali, poi, hanno organici rodati da tante stagioni assieme. In altri termini, siamo in un raggruppamento tosto, ma faremo di tutto per giocarci le nostre chance sino in fondo».

Del resto, ad un passo dai playoff nei primi due campionati di cadetteria, Rescignano – al pari del team – punta diretto, in questo torneo, alla post-season.

«Dopo due stagioni di assestamento – prosegue – vogliamo dare una grande gioia alla città e alla tifoseria e mi auguro che questa possa essere l’annata giusta».

Peraltro i playoff sono poi a tutti gli effetti una nuova stagione. «Sono una lotteria, un po’ come i calci di rigore nel calcio, cui arrivi dopo un lungo percorso che però ti porta ad una situazione in cui è come se non avessi fatto nulla. È un altro campionato che, se riusciremo a raggiungere, rappresenterà un’altra bellissima esperienza. Per raggiungerli dovremo essere concentrati durante tutto l’anno, cercando di non perdere punti per strada, come ci è successo, invece, nelle scorse stagioni».

Un aiuto – in tal senso – potrà arrivare anche dal pubblico di fede rossoblù. «Il seguito, con un palazzetto sempre pieno, è un segnale importante del lavoro svolto. I tifosi – ammette Rescignano – riescono sempre a darti una marcia in più e, da parte nostra, faremo di tutto per regalare loro gioie ulteriori in una stagione che possa essere bella ed indimenticabile per loro, centrando l’obiettivo postoci dalla società ed affrontando il nostro itinerario passo dopo passo».

Riferimenti sempre rivolti alla squadra per il laterale rossoblù che, a livello personale, si augura di «proseguire nel mio percorso di apprendimento e miglioramento, così da dare un contributo sostanzioso alla squadra. Occorre sempre ragionare di gruppo e poter essere nella mia forma migliore può consentire alla squadra di avere anche le mie energie così da raggiungere insieme il grande obiettivo che la società ci pone e che noi stessi vogliamo ottenere».

Con Rescignano sono undici al momento i tasselli nell’organico campobassano con cinque conferme, cinque new entry ed un rientro. La società, ora, sta rivolgendo l’attenzione su quelli che potranno essere gli ultimi elementi chiamati a completare un gruppo particolarmente granitico e con qualità di assoluto rilievo.