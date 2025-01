di Redazione

I rossoblù finiscono col regalare i primi due parziali ai calabresi. Troppi gli errori al servizio. La disamina del tecnico Giuseppe Bua: «Serve un altro atteggiamento».

DOMOTEK REGGIO CALABRIA 3

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO 0

(25/17, 25/12, 31/29)

REGGIO CALABRIA: Soncini 11, Picardo 3, Esposito, Lazzaretto 14, Stufano 5, Laganà 21, De Santis (L); Pugliatti 1. Ne: Giuliani, Galipò, Guarienti Zappoli, Lamp, Murabito, Lopetrone (L2). All.: Polimeni.

CAMPOBASSO: Gatto 4, Fabi 4, Giani, Margutti 5, Orazi 4, Morelli 2, Calitri (L); Diaferia 11, D’Amico, Del Fra 2, Urbanowicz 8, Rescignano. Ne: Diana e De Nigris (L2). All.: Bua.

ARBITRI: Guarneri (Messina) e Pecoraro (Palermo).

NOTE: durata set: 21’, 22’ e 39’. Reggio Calabria: battute vincenti 5, battute sbagliate 8, muri 7. Campobasso: bv 2, bs 13, m 11.

Ancora una sconfitta lontano dal Molise per gli EnergyTime Spike Devils Campobasso. Al PalaCalafiore di Reggio Calabria, dove sinora nelle due uscite precedenti i rossoblù avevano conquistato almeno due parziali, stavolta i rossoblù escono senza parziali all’attivo nella sfida coi reggini. In particolare, nei primi due set la formazione del capoluogo di regione non riesce a restare in scia rispetto ai propri avversari, anche perché nei momenti in cui ha qualche break positivo, finisce per rovinare tutto con gli errori al servizio (saranno tredici al termine). Così, dopo un primo set ceduto a 17, il secondo è ancora meno efficace con una sconfitta a 12. Nel terzo parziale i campobassani sono più presenti, riescono ad avere anche un paio di set point sul finale, fallendo anche un’importante occasione in contrattacco, ma poi, sul finale, con un attacco – in un primo momento giudicato out e poi rivisto al video check – ed un muro i calabresi chiudono i conti non lasciando scampo ai campobassani. «Nei primi due set – l’analisi a fine partita del tecnico Giuseppe Bua – non abbiamo quasi giocato anche perché loro, forti di un impianto ampio, hanno battuto in maniera davvero efficace, mentre noi al servizio siamo stati meno performanti. Nel terzo abbiamo avuto anche la possibilità di rientrare in partita, ma poi ci siamo spenti. Ci saremmo aspettati qualcosa in più, ma sinora in questa stagione va così. Non riusciamo a dare continuità ai nostri exploit. Ora occorre concentrarsi necessariamente sulle prossime gare». «Del resto – prosegue – non possiamo venir fuori solo nel terzo set. Occorre avere voglia di fare punti e non buttare via i primi due parziali, soprattutto a causa della ricezione. C’è ancora qualche lacuna e ci portiamo dentro un po’ di delusione, ma occorre guardare avanti. Sappiamo che, per quella che è la nostra posizione in classifica, nessuna avversaria è desiderabile, ma servirà un altro atteggiamento e soprattutto evitare gli errori in serie perché diversamente diventa difficile dare continuità ai buoni momenti, soprattutto quando si affronta una squadra che sta facendo bene e che ha un regista in grado di far girare al meglio i propri attaccanti. Ma ora, per noi, è momento di proiettarci sul futuro». Per i campobassani – sabato alle 18 – ci sarà il ritorno al PalaVazzieri con la sfida contro Gioia del Colle, una delle formazioni corazzata del Girone Blu della Serie A3 Credem Banca.