Il pacchetto degli schiacciatori dell’Energy Time Spike Campobasso si completa con la conferma di Simone Cannazza. Il leccese classe 1996 si appresta a disputare il settimo anno con la maglia bianco-rosso-blu. La società ha messo a disposizione dello staff tecnico un posto 4 di esperienza e prospettiva, dalle new entry Domenico Maiorana e Gianmarco Rescignano ai riconfermati Francesco Mottola e Simone Cannazza. Il mercato dell’Energy Time Spike Campobasso non è ancora chiuso, la società è alla finestra per arricchire ulteriormente un roster già competitivo.

Le prime dichiarazioni di Simone Cannazza: “Sono felice ed entusiasta della mia riconferma da parte della società. Non vedo l’ora di tornare a giocare, cercherò di ripagare la fiducia che mi è stata data. Sicuramente il Campionato di Serie B ha un livello tecnico maggiore, ma la società si è impegnata nel creare una squadra che possa essere competitiva. Spero di poter crescere come giocatore, raggiungendo obiettivi personali e di squadra. Ringrazio i miei compagni, il mister e tutti coloro che hanno creduto in me”.